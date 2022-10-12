СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Эта неделя в Мурманске началась с крупного Международного форума, посвященного поддержке коренных народов Севера, участие в котором принял и финский журналист Янус Путконен. Зарубежный гость поднял вопрос сотрудничества. И это не шутка! Оказывается, далеко не все финны поддерживают политику дистанцирования от России.

Янус собирается развивать туристическое направление.

Иностранцев к нам могут привлечь и учреждения культуры. Так, Мурманская область присоединилась к федеральному проекту «Музейные маршруты России». Но и без этого в Мурманске есть куда сходить, например, на «Виниловый вечер» в научную библиотеку.

Подробно обо всём этом подробно расскажут и покажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».