СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске активно продолжается подготовка к осени. Уже считанные дни остались до момента, когда детские сады и школы откроют двери для воспитанников и учеников. По городским дорогам на своих автомобилях поедут мурманчане, создавая активное движение, а порой и пробки, на основных магистралях Мурманска. К этому моменту администрации города-героя нужно было успеть сделать многое – провести ремонты в учебных заведениях, заменить асфальт, соорудить новые спортивные площадки, облагородить места отдыха. В серии «Городские хроники» мы продолжаем рассказывать, как преображается столица Заполярья.

Школы летом не пустеют. Да, здесь нет учеников и не раздаются звонки на перемену, зато стучат молотки и работают перфораторы. Время после школьных экзаменов и до первого звонка – возможность привести учреждение в порядок. Как с этой задачей справились в Мурманске, проверяет специальная комиссия, состоящая из сотрудников администрации, в частности, комитета по образованию. Первой проверку пришлось пройти крупнейшей из школ столицы Заполярья – пятой. Комиссия работает тщательно, обращая внимание на всё: от качества выполненного ремонта до наличия гигиенических средств в санузлах. В пятой школе в летний период обновили кабинеты, пищеблок, подготовили систему отопления.

По словам директора образовательного учреждения Ирины Усковой, сдача школы к началу нового учебного года - это не только ответственный, но и торжественный момент.

Такие проверки в обязательном порядке проходят все образовательные учреждения города каждый год, чтобы вернувшихся с каникул детей и педагогов ничто не отвлекало от учебного процесса.

В центре внимания городских властей не только школы, но и детские сады. Комиссия побывала в детском саду № 123, который по многим показателям считается лучшим в регионе.

Экскурсию в детский сад № 123 города Мурманска можно начать с веранды: застекленная от пола до потолка, эта пристройка к основному зданию служит отличным тренажерным залом. Когда за окном плохая погода, здесь можно заниматься физкультурой, не опасаясь, что дети промокнут под дождём.

Ещё одна из многих особенностей этого образовательного учреждения и местная достопримечательность - интерактивная песочница. Устройство, разработанное в Томске и установленное здесь, до недавнего времени было единственным в регионе. Педагог, который так ловко создает на ней вулкан и с интересом говорит о геологии, - победитель первого профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2010». Юлия Маляшок придумала, как использовать эту технологию на практике, так чтобы дети чувствовали себя фантастами и каждое занятие увлеченно создавали свой новый мир.

Не меньший восторг у детей вызывает и робототехника, основы конструирования и программирования, которые так же преподает Юлия Александровна. Конечно, здесь всё не так серьёзно как в школе, но тем не менее маленькие покорители двоичного кода даже умудряются выезжать на соревнования, но пока только региональные.

- Этот детский сад заслужено у нас лучший, потому что он входит в число ста детских садов Российской Федерации, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

После такой презентации членам комиссии становится ясно, что к приёму воспитанников и коллектив, и учреждение готовы. А до начала учебного года, 28 августа, во всех школах и детских садах Мурманска дадут отопление, чтобы здания за несколько дней успели прогреться.

- Все 137 образовательных учреждений города Мурманска признаны готовыми, - отметил Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска. – Только два дошкольных образовательных учреждения, где проводятся капитальные ремонтные работы, будут сдаваться несколько позже.

По словам специалистов, очередь в детские сады в Мурманске небольшая, но проблема переуплотнённости существует, потребность в местах городские власти решают в основном с помощью реорганизации уже существующих образовательных учреждений.

За оставшуюся неделю до нового учебного года комиссия посетит все детские сады и школы города. Работа по их подготовке была проведена серьёзная, поэтому с большой вероятностью экзамен готовности они сдадут на отлично.

Хорошая новость для жителей Первомайского округа Мурманска. В этом году городские власти на сэкономленные от конкурсных процедур деньги продолжат ремонт на Кольском проспекте.

На юг Мурманска для проведения инспекции дорожного покрытия Кольского проспекта глава администрации вместе с журналистами едет в микроавтобусе по новой Восточной объездной дороге, которая в народе больше известна как «Ленинградка». Так быстрее, да и трясёт автомобиль значительно меньше, чем в городе. Хотя латают городские магистрали исправно каждое лето, а планировать ремонты начинают заблаговременно.

- Этой осенью, как только мы закончим этот ремонтный период, до появления первого снега, а это первая половина октября, на этом же микроавтобусе мы со специалистами поедем с осмотром дорог, которые нужно будет отремонтировать уже в следующем году, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Ремонтируй - не ремонтируй, а эталонное качество асфальта уложено на федеральной трассе. Оно пока не достижимо для магистралей Мурманска. Но все объясняется просто: здесь светофоры, пешеходные переходы, да и канализационные люки разбросаны по проезжей части, как грибы в лесу. Плюс ко всему огромный и беспрерывный поток автомобилей, транспортные средства то разгоняются, то замедляют движение до состояния остановки. Все это, если и не приводит к образованию ям на проезжей части, то создает опасную колейность. «В бороздах колейности зимой задерживается снег, он намерзает и очень сильно, а это влияет на безопасность дорожного движения», - отмечает Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства».

Больше всего от непогоды и механических воздействий страдают городские магистрали как Кольский проспект. Асфальт здесь положили несколько лет назад, но он уже «пошёл волнами». Благодаря конкурсным процедурам, которые администрация провела ранней весной, удалось сэкономить средства, эти деньги позволили уже в этом году дополнительно отремонтировать наиболее запущенные участки.

- Могу сказать, что для нас сегодня этот участок дороги не был новостью. Мы понимали, что как только у нас появятся дополнительные средства, то нам нужно будет заняться им, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Карта дорог, которую мы сегодня рассматривали, до метра проработана, знаем все участки, которые нужно будет восстанавливать.

Сейчас в городе верхний слой покрытия сняли на участках по проспектам Ленина, Героев-североморцев; улицах Павлова и Пономарева. В ближайшие три дня специалисты приступят к укладке асфальта. А после дорожную технику и рабочих перекинут на Кольский проспект. Все работы обещают завершить до начала первых заморозков.

Специалисты ведут работы по восстановлению фасадов домов, являющихся объектами культурного наследия. За ходом капитальных ремонтов следит не только губернатор, мэр, но и администрация Мурманска. Один из домов на проспекте Ленина сегодня посетил Андрей Сысоев. Вот только инспекцией эту поездку назвать можно с трудом, всё чаще руководство города предпочитает заседаниям в кабинетах формат выездных совещаний.

Глава администрации Мурманска вместе с руководителем регионального Фонда капремонта обсудили возможные проблемы, с которыми могут столкнуться подрядчики. Такими сложностями на пути к восстановлению фасадов могут стать, например, застекленные жильцами балконы.

- Сегодня даны поручения городскому округу для того, чтобы они начали работать с управляющими компаниями, несмотря на то, что мы провели предварительное совещание и управляющим компаниям объясняли, что они должны подготовить фронт работ для подрядной организации, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска, - потому что фасады до начала работ должны быть очищены.

Многие владельцы квартир продолжают не платить взносы на капитальный ремонт. Задолженность достигает рекордных сумм в несколько сотен тысяч рубелей. А ведь в домах в центре города, где ведутся работы, по большей части живут состоятельные люди, которые, несмотря на предупреждения, все же игнорируют кавитации.

- Неприятные слова хочу сказать жителям Мурманска, - говорит Александр Емельянцев, генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области. - Сейчас будет усиливаться претензионная работа. Товарищи, лучше сами идите и оплачивайте капремонт. Судебные решения будут применяться без участия сторон в короткий промежуток времени.

Специалисты Фонда будут применять жёсткие меры воздействия, через суд добиваться списывания средств с личных счетов или же арестовывать имущество, для последующей реализации. При этом работы по восстановлению исторических и не только домов специалисты будут вести в соответствии с намеченными планами.

Одними из первых строительные леса выросли у дома на проспекте Ленина.

Совсем скоро можно будет спокойно гулять по центру города, не боясь, что на голову обрушится часть старого балкона ил или фасада. В Мурманске началась долгожданная кампания по капитальному ремонту фасадов зданий, которые являются памятниками архитектуры.

- Сегодняшнее событие очень важное. Это действительно начало очень сложной, большой и непростой работы, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - С одной стороны, мы должны гордиться тем, что у нас так много домов – объектов культурного наследия, с другой стороны, возникли сложности, для решения которых пришлось принимать непростые решения. И вот результат этих усилий, который сегодня мы видим – около первого дома на проспекте Ленина уже появляются леса.

- Мы сегодня открываем сезон капремонтов, - отмечает Александр Емельянцев, генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. - Три ещё адреса «висят» на электронной площадке. На днях будет дана команда «стоп» и состоится заключение договоров. Ещё два дома находятся на рассмотрении комитета культуры и искусства Мурманской области, ждём согласования.

Конкурс на ремонт 23 домов выиграли две подрядные организации из Санкт-Петербурга и Мурманска. Строители приведут в порядок фасады, а 94 и 95 дома на проспекте Ленина ждёт ещё и ремонт кровли. На каждом объекте одновременно трудятся до 20 человек.

- На всех объектах сейчас идут подготовительные работы для проведения непосредственно самих работ по капитальному ремонту зданий, - отметил Альберт Амиров, технический директор ООО «РСК». - Сейчас идут работы по устройству ограждений вокруг объекта работ.

Планы капитальных ремонтов согласованы. Ход работ глава мурманской администрации держит на контроле, как и все вопросы, которые так или иначе влияют на жизнь горожан. Среди них и освещение в Мурманске, а это уже не просто комфорт в городе, но и безопасность его жителей. Представители администрации Мурманска проверили работу системы уличного освещения. Её бесперебойная работа – это не только безопасность северян, но и качество их жизни.

Полярный день позади, белые ночи уходят. На улицах становиться всё темнее и темнее. Представители администрации Мурманска проверили работу системы уличного освещения. Её бесперебойная работа – это не только безопасность северян, но и качество их жизни.

За летний период было подготовлено и отремонтировано почти 12 тысяч светоточек в Мурманске. Заменили электропроводку, установили новые светильники, проверили надёжность всех конструкций. Не остались без внимания и мурманские достопримечательности, сообщил журналистам директор предприятия «Мурманские городские парки и скверы»

- Специалисты нашей подрядной организации вместе с нашими сотрудниками составили план-график работ, в котором установили время, к которому должны привести всё в порядок - до 10 августа, - рассказал Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы». – Произвели все ремонтные работы, чтобы к 10 августа все осветительные приборы заработали.

Все источники света в столице Заполярья подключены к общей системе «Каскад». На едином пульте, согласно графику, ежедневно зажигают уличные фонари. Чтобы не случилось никаких неполадок, специалистами проводится ежедневный контроль работы оборудования, так как от этого зависит безопасность горожан.

- Через день проезжаем по городским маршрутам, осматриваем осветительную арматуру, сети, - рассказал Воеводин Валентин, директор ООО «Энергоконтроль». – Получаем сообщения о поломках от горожан, на них тоже реагируем. Сразу же оперативная бригада выезжает для устранения сбоя.

За последние годы город заметно преобразился. В полярную ночь жители Заполярья ощущают острую нехватку света и красок. Именно поэтому специалисты Мурманских городских парков и скверов не останавливаются на достигнутом. Регулярно разрабатываются новые проекты и подбираются новые места для установки светового оборудования, которое так радует мурманчан во время полярной ночи.

Сейчас специалисты МАУК «Мурманские городские парки и скверы» обслуживают 52 городских объекта. В планах коллектива - разработать проекты для улиц Скальная и Мира. В скором времени красочные огни зажгутся и там.