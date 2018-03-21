СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск самый большой заполярный город, поэтому и проектов по благоустройству здесь больше, чем в любом другом муниципалитете региона. 19 парков и скверов, зон отдыха стоят в очереди на реконструкцию. Многие из объектов знакомы жителям областного центра с детства. По тропинкам на берегу озера Ледовое или Семёновское многие не раз гуляли в хорошую тёплую погоду и даже кормили хлебом осторожных уток...

Другие территории, как например, в бывшем посёлке Росляково, лишь недавно ставшему частью Мурманска, пока ещё выглядят не так современно. Возможность решать, какой объект благоустроят уже в этом году, выпала самим жителям, которые пришли на участки для рейтингового голосования 18 марта. О проектах и том, как прошли выборы - новый выпуск проекта телеканала «Арктик-ТВ» - «Мурманск. Городские хроники».