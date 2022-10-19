СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Жить на улице в условиях Крайнего Севера – самоубийство! Но многие бездомные мурманчане годами скитаются по областному центру, перебирая ночлежки и поддерживая свою жизнь во многом благодаря помощи общественников.

К скитальцам можно отнести и многих бродячих собак, но только не Найду, ставшую героиней нашего материала.

Преданность животных не раз воспевали и в музыкальных композициях. Один из старейших рок-коллективов Заполярья отметил день рождения, а мурманских начинающих журналистов познакомили с редакцией радио. Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».