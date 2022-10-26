СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» мы поговорим об искусстве.

В Мурманске открыли оригинальную выставку скетчбуков, а ещё осталось несколько дней, чтобы посмотреть работы проекта «Мир в лицах», экспозиция которого расположилась в центре города.

А вот хулигана, разрисовавшего одному из медведей рядом с ДК Моряков морду, вряд ли можно назвать художником. Лучше бы молодые люди поиграли в настолки-стратегии и головоломки, такую возможность представляют многие мурманские библиотеки или центры, например, расположенный на борту ледокола-музея «Ленин».

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».