СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Современный рыночные отношения породили нечестных на руку деятелей, которые стремятся заработать и на доверчивости пожилых людей. Одну из таких историй мы и расскажем в череде новостей о первом фестивале, посвященном творчеству Николая Колычева, вечере немецкой культуры в Лютеранской церкви Мурманска и больших соревнованиях по бильярду.

Современный рыночные отношения породили нечестных на руку деятелей, которые стремятся заработать и на доверчивости пожилых людей. Одну из таких историй мы и расскажем в череде новостей о первом фестивале, посвященном творчеству Николая Колычева, вечере немецкой культуры в Лютеранской церкви Мурманска и больших соревнованиях по бильярду.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».