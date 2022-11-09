СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

МАГУ и МГТУ станут одним вузом. Университеты готовятся к слиянию, которое, по мнению экспертов, повысит престиж высшего образования в регионе.

А мурманские коммунисты отметили День Великой Октябрьской Социалистической революции. Праздник, который несколько десятилетий назад считавшийся красным днём календаря, теперь, по мнению коммунистов, незаслуженно обходят стороной.

А вот что постоянно, так это отношение жителей Мурманска к северному сиянию. Но оно, как оказывается, не так безобидно, как кажется на первый взгляд. Об этом рассказали школьникам на борту ледокола-музея «Ленин».

Чтобы легче переносить магнитные бури нужно заниматься спортом, например, настольным теннисом, соревнования по которому среди студентов состоялись в Мурманске.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».