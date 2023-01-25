СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Пожар в мурманском доме с мягкими игрушками на улице Сполохи ознаменовал начало недели. Как и регулярные сообщения о встрече с волками в области, о поиске которых рассказали специалисты охотнадзора.

Но были события и хорошие. Это неформальный праздник – День эскимо и гораздо более серьёзный День образования инженерных войск Росгвардии. А ещё в Мурманск приехали специалисты Инновационного центра Олимпийского комитета России, с помощью необычного оборудования они протестируют наших спортсменов.

Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».