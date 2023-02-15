День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.02.23 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Февраль богат на праздники! Например, 15 числа ветераны отмечают 34-ю годовщину вывода войск из Афганистана. В этот день проходят встречи и митинги. Многие участники того конфликта на ближнем Востоке занимаются патриотическим воспитанием молодёжи. Один из принципов которого – любовь к Родине.
Об этом высоком чувстве, правда, между мужчиной и женщиной многие говорили и 14 февраля - в День всех влюбленных, а 13 числа мы отметили День шаурмы.
Неделя получилась неординарной. Подробно обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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Последние комментарии
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
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