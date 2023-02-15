СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Февраль богат на праздники! Например, 15 числа ветераны отмечают 34-ю годовщину вывода войск из Афганистана. В этот день проходят встречи и митинги. Многие участники того конфликта на ближнем Востоке занимаются патриотическим воспитанием молодёжи. Один из принципов которого – любовь к Родине.

Об этом высоком чувстве, правда, между мужчиной и женщиной многие говорили и 14 февраля - в День всех влюбленных, а 13 числа мы отметили День шаурмы.

Неделя получилась неординарной. Подробно обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».