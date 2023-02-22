СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

21 февраля в России отметили День фельдшеры. Эта сложная и ответственная профессия, жизненный путь и призвание. Работают такие специалисты и в территориальной медицине катастроф.

Катастрофически не хватает времени и матери четырёх детей, которая решила принять участие в одном из конкурсов красоты. К слову, среди конкурсанток есть те, кто захватил спецоперацию, а проект помогает им восстановить силы.

Но не будем о грустном. Кажется, только ещё недавно мы отметили Новый год, а уже конец февраля и на пороге стоит Масленица с главным её атрибутом и угощением - блинами. В центре Мурманска открыли тематическую ярмарку, посвящённую празднику, а наша редакция попыталась найти лучший рецепт блинов. Что из этого вышло, смотрите в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».