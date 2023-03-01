СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Зима снова пришла в Мурманск, когда её уже не ждали. Дорожникам теперь придётся потрудиться, чтобы убрать все улицы, особенно дворовые территории.

Календарный конец зимы – время творческих свершений. Например, в Драматическом театре Северного флота поставили новый спектакль, а в Детской театральной школе завершился фестиваль «Грани».

Кроме этого, неделя была бога спортивными событиями: мурманские студенты сыграли в тэг-регби, а любителей шахмат собрал вместе турнир «Полярный гамбит», призовой фонд которого составил 250 тысяч рублей.

Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».