СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Работы коммунальным службам подкинули и снегопады, пришедшие в Мурманске в конце феврале - начале марта. Но жители города в большинстве своём спокойно относятся к таким превратностям погоды.

Что мешает управляющим компаниям делать ремонты в подъездах и обслуживать дома качественно. Найти ответ этот вопрос частично помогла проверка министра жилищного и строительного надзора региона, которая осмотрела несколько проблемных МКД в Мурманске, а также посетила объекты, где обновление ещё только планируется.

Работы коммунальным службам подкинули и снегопады, пришедшие в Мурманске в конце феврале - начале марта. Но жители города в большинстве своём спокойно относятся к таким превратностям погоды.

А вот спортсмены, участники Праздника Севера, напротив, радуются снегу. На этой неделе состоялось открытие Полярной Олимпиады.

А ещё в Мурманске наградили победителей четырёх конкурсов профмастерства педагогов.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».