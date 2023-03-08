СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Что мешает управляющим компаниям делать ремонты в подъездах и обслуживать дома качественно. Найти ответ этот вопрос частично помогла проверка министра жилищного и строительного надзора региона, которая осмотрела несколько проблемных МКД в Мурманске, а также посетила объекты, где обновление ещё только планируется.
Работы коммунальным службам подкинули и снегопады, пришедшие в Мурманске в конце феврале - начале марта. Но жители города в большинстве своём спокойно относятся к таким превратностям погоды.
А вот спортсмены, участники Праздника Севера, напротив, радуются снегу. На этой неделе состоялось открытие Полярной Олимпиады.
А ещё в Мурманске наградили победителей четырёх конкурсов профмастерства педагогов.
Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».