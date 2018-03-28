СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманск – спортивный и комфортный. Каким видят свой город самые активные его жители? И где в столице Заполярья можно провести время с пользой для духа и тела? Журналисты «Арктик-ТВ» расскажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».

Современный стадион на улице Копытова – безусловно, уже одно из любимых мест для занятий спортом у жителей Первомайского округа. Снежный март не помешал ежедневным тренировкам спортсменов, потому что дорожные службы регулярно поддерживают чистоту и порядок на этой территории.

Такая спортплощадка под открытым небом - одна из 12 в городе. Здесь горожане играют в мини-футбол, занимаются на уличных тренажерах и гуляют с детьми. Стадион коммунальщики очищают по мере необходимости. В эту зиму осадков было немного, но март, кажется, попытался наверстать упущенное. С уборкой снега проблем у муниципалитета не возникает - подрядчик вывозит его вовремя, а вот вандалы иногда добавляют работы...