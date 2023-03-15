СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске определили лучшие произведения местных писателей. Конкурс «Книга года» состоялся в регионе во второй раз. Результаты, как минимум, позволят любителям литературы сконцентрировать внимание на конкретных произведениях.

Жители областного центра культурно досуг могут провести и в театре кукол, где подготовили премьерный спектакль «Кто здесь?».

В остальном же неделя была богата на спортивные события: это и соревнования по греко-римской борьбе, и ледовое шоу «Умка», и даже мастер-класс по единоборствам для мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».