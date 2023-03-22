СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

О гостиничном бизнесе говорили на этой неделе в Мурманске, куда приехал руководитель гостиничной ассоциации России.

Наш город богат и на одарённых художников, ради творчества которых стоит посетить регион. Один из таких – Виталий Бубенцов, живописец, открыл свою персональную выставку.

А в ДК «Первомайский» состоялся городской конкурс патриотической песни «Память поколений».

Его могли бы посетить ученики «Академии телевидения», но дети в этот день принимали у себя кинологов.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».