СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В мурманском мкр. Дровяное открыли новый участок исправительного центра. В учреждении будут проживать осужденные к принудительным работам…

Но по большей части неделя была наполнена спортивными событиями. Это и открытый турнир по шахматам, в котором принять участие могли все желающие и «Кубок Арктики» «Что? Где? Когда?», на который съехались именитые знатоки, например, Анатолий Вассерман и Максим Поташёв.

Так же в Мурманске играли в регби. Этот вид спорта популярен на Северном флоте.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».