День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.04.23 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Конец марта и начало апреля запомнится жителям Мурманска сразу несколькими яркими и значимыми событиями. В ДК имени С.М. Кирова отгремел фестиваль КВН, собравший 14 команд юмористов и полный зал зрителей.
Много было желающих посмотреть и на предъюбилейный лыжный марафон, стартовавший в Долине Уюта.
Ещё одно событие, связанное со спортивной жизнью города, – это установка куполов на здании Духовно-спортивного центра, который возводится рядом с храмом Спаса-на-водах.
Об этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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