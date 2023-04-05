СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Конец марта и начало апреля запомнится жителям Мурманска сразу несколькими яркими и значимыми событиями. В ДК имени С.М. Кирова отгремел фестиваль КВН, собравший 14 команд юмористов и полный зал зрителей.

Много было желающих посмотреть и на предъюбилейный лыжный марафон, стартовавший в Долине Уюта.

Ещё одно событие, связанное со спортивной жизнью города, – это установка куполов на здании Духовно-спортивного центра, который возводится рядом с храмом Спаса-на-водах.

Об этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».