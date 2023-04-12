СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Гидрографическая служба Северного флота и Русское географическое общество начали третий сезон комплексной экспедиции «Помни войну». Работы по поиску участники ведут в акватории Кольского залива, рядом с Мурманском. На дне ищут военные самолёты «Бостон», не дотянувшие до аэродрома.

На дне Кольского залива немало и других отходов, например, остовов затопленных кораблей, не имеющих исторической ценности. Работа по их подъёму – огромный труд, но сделать Заполярье чище может каждый, например, ведя раздельный сбор мусора. К тому же, отходы можно сдать на переработку, первый пункт для их приёма открыли в Мурманске.

А ещё минувшие дни запомнились рядом культурных событий: прошли акция «Тотальный диктант» и конкурс чтецов.

А еще мы расскажем про победительницу конкурса «Лучший библиотекарь города Мурманска 2023».

Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».