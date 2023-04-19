СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

А ещё апрель у многих северян ассоциируется с Пасхой, которую верующие отмечают неделю. Помимо церковных событий, приуроченных к празднику, внимание заслуживает развлекательный турнир по пасхальному битью яиц «EFC».

В Мурманске состоялась стратегическая сессия в рамках региональной части форума «Сильные идеи для нового времени». Почти 70 экспертов из разных сфер деятельности генерировали идеи, которые помогут в достижении национальных целей.

17 апреля исполнилось 105 лет советской пожарной охране. В Мурманске в этот день принято чествовать ветеранов службы.

А ещё апрель у многих северян ассоциируется с Пасхой, которую верующие отмечают неделю. Помимо церковных событий, приуроченных к празднику, внимание заслуживает развлекательный турнир по пасхальному битью яиц «EFC».

А ещё в областном центре закрыли 88-й Праздник Севера. В этом году спортивное событие собрало тысячи участников и болельщиков.

Кроме этого, в МГТУ подвели итоги Тотального диктанта и наградили хорошистов этой акции.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».