День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.04.23 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
В Мурманск привезли копию Знамени Победы. Эта акция часть проекта «Наша Великая Родина», который в нашем регионе затронул областной центр, Кандалакшу и Полярный.
В Мурманске отгремело и «НаМОДнение» - фестиваль молодых художников и модельеров. Площадкой для конкурса традиционно выступил Мурманский областной художественный музей.
А МАГУ принял потенциальных участников «Бизнес Хауса» - реалити-шоу для тех, кто хочет начать своё дело.
Спортивных событий на неделе тоже хватало, одно из крупнейших - фестиваль по греко-римской борьбе.
Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».
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