СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманский морской торговый порт представил в областном центре книгу, посвященную поисковому движению на предприятии, людям, которые в свободное время ищут останки советских бойцов.

К слову, город уже начали готовиться к предстоящему празднику – 9 мая. По столице Заполярья прокатилась первая волна больших субботников.

Снег в Мурманске почти растаял, значит, самое время пересаживаться на двухколесный транспорт - речь о прокате самокатов, сезон которых уже стартовал.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».