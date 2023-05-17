СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Вторая волна общегородских субботников «захлестнула» Мурманск - к уборке города присоединились крупные предприятия областного центра. Всего к событию присоединились 4 тысячи горожан.

А ещё на этой неделе разыграли Кубок губернатора по бильярду, состоялись соревнования «КвантоАрктика», а кинотеатр «Мурманск» отпраздновал 50-летие.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».