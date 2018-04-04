СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Сергей Хорошо бы писать дату новости. А то трудно угадать в каком году это случилось. И вопрос - карьер Центрального рудника ещё работает? *** У каждого сообщения на сайте есть дата размещения (день, мес Комментарий к новости: Рудники Центральный и Расвумчоррский АО «Апатит» перевели под «одну крышу»

Виктор Ушаков Служил на Б-21 (821) в Полярном 67-69 год Неужели разрежут? Комментарий к новости: «Объединённые Полярным» - необычная выставка скоро откроется в музее