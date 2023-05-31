День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.05.23 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Мурманская область широко отметила 85-ю годовщину. В праздничных событиях приняли участие более 70 тысяч жителей и гостей региона. Прежде всего речь идёт о масштабной программе, которая развернулась в центре города-героя.
Всего же в рамках юбилея было организованно около тысячи событий, которые затронули многие муниципалитеты Кольского полуострова. Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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Последние комментарии
7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
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