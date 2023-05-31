СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманская область широко отметила 85-ю годовщину. В праздничных событиях приняли участие более 70 тысяч жителей и гостей региона. Прежде всего речь идёт о масштабной программе, которая развернулась в центре города-героя.