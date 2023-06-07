СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Но многие из нас убеждены, что лучшее лекарство – отдых. Теперь, уезжая в отпуск, любимые цветы можно оставить в ДК «Первомайский», специалисты будут за ними ухаживать, причём, бесплатно.

Строительство новых домов в областном центре на улицах Бредова и Успенского идёт по графику, а в бывшей больнице «Севрыба» открыли обновленное отделение анестезиологии-реанимации.

Но многие из нас убеждены, что лучшее лекарство – отдых. Теперь, уезжая в отпуск, любимые цветы можно оставить в ДК «Первомайский», специалисты будут за ними ухаживать, причём, бесплатно.

А ещё в этом выпуске журналисты «Арктик-ТВ» расскажут о вегетарианстве и окончании учебного года в «Академии телевидения».

Обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».