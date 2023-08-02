СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманская область - один из самых читающих регионов страны! Поэтому в городе-герое дали старт сразу нескольким проектам, связанным с литературой: акции «Книги на русском» и «Дорога на маяк».

А ещё наш край привлекает кинематографистов, которые ищут актёров среди местного населения.

Но пока одни пробуются на роли в кино, другие активно проводят летний сезон, например, рисуя муралы - речь о фестивале уличного искусства «РОСТ», площадкой для которого в этом году станет Первомайский район.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».