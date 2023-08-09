СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске завершилась серия встреч, участники которых обсуждали будущее благоустройство площади Пять Углов областного центра. Предложений, как и спорных моментов в этом вопросе, было достаточно...

А вот спорить о том, что этот сезон, пожалуй, один из самых успешных в плане дорожных ремонтов, вряд ли кто-то возьмётся. Начали его как никогда рано и сроки сдачи радуют жителей.

Порадоваться можно и за успехи футбольного клуба «Север», который продолжает своё победоносное шествие, в серии домашних матчей. Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».