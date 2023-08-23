СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В областном центре не стихают разговоры о судьбе Мурманского морского рыбного порта.

В центре внимания горожан и вопрос ремонта дорог как на крупных магистралях, так и на проездах во дворах.

Порой во время таких работ строители находят ценные исторические артефакты, а вот цифровизацию таких экспонатов, в том числе, обсудили на профильной конференции музейных хранителей в областном центре.

А пожарные со всего региона приехали в Мурманск, чтобы принять участие в профессиональных соревнованиях.

Но и это не всё. В городе прошёл первый этап турнира по дворовому футболу.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».