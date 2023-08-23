День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.08.23 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
В областном центре не стихают разговоры о судьбе Мурманского морского рыбного порта.
В центре внимания горожан и вопрос ремонта дорог как на крупных магистралях, так и на проездах во дворах.
Порой во время таких работ строители находят ценные исторические артефакты, а вот цифровизацию таких экспонатов, в том числе, обсудили на профильной конференции музейных хранителей в областном центре.
А пожарные со всего региона приехали в Мурманск, чтобы принять участие в профессиональных соревнованиях.
Но и это не всё. В городе прошёл первый этап турнира по дворовому футболу.
Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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Последние комментарии
Николаенко Ирина Алексеевна
21.08.23 11:20
По улице Смирнова в сторону леса постоянно сбрасывают строительный мусор и колёса. Куда ещё обратиться, чтобы лесная полоса не страдала, не можем выловить машины и записать номер.
Александр Викторович Погожев
08.08.23 03:03
Спасибо за репортаж, увидели сына!
Комментарий к новости:В радиотехническом полку Северного флота активно ведётся обучение новобранцев
Ольга
05.08.23 22:56
Я уже писала обращение 31 июля, что мой муж заключил контракт 2 июня 2023 года, с 5 июля находится в зоне боевых действий. Почему-то выплата губернаторской поддержки участнику СВО и семье до сих пор н
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