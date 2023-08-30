СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

А на этой неделе в областном центре отрыл персональную выставку Мика Петров. Фотохудожник снимает северные маяки, а ещё помогает их восстанавливать.

Мурманск готовится к масштабному спортивному событию осени - фестивалю «Гольфстрим». Будут на празднике итрадиционный забег на милю по Кольскому мосту и захватывающие соревнования «моржей» в холодных и сложных водах залива. Спортсмены уже совершили пробные заплывы.

А на этой неделе в областном центре отрыл персональную выставку Мика Петров. Фотохудожник снимает северные маяки, а ещё помогает их восстанавливать.

Праздник отметили и мурманские синоптики - региональному Росгидромету исполнилось 85.

Так же в Мурманске прошёл захватывающий первый чемпионат по поеданию пельменей.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники»