СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

1 сентября за парты 162-х школ региона сели почти 85 тысяч ребят, более 8,5 тысячи из них – первоклассники.

А в колледжах области приступили к получению профессии более четырёх тысяч студентов, а в крупнейший вуз региона, Мурманский арктический университет, пришли более двух тысяч первокурсников.

Но и это не все новости из сферы образования - все школы региона по поручению губернатора в Мурманской области переходят на пятидневный режим обучения.

Об этом и многом другом журналисты «Арктик-ТВ» покажут и расскажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».