СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Прошедшие выходные дни в Мурманске заполнилась рядом культурно-спортивных событий.

Например, на территории рядом с Кольском мостом прошёл XVI по счёту фестиваль «Гольфстрим». А на площади у морвокзала областного центра чествовали первокурсников, на площадке для них организовали большой концерт, работали и интерактивные зоны.

А любители футбола поставили точку в дворовом турнире, команда-победитель которого получила 50 тысяч рублей призовых.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Городские хроники».