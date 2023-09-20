СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

50 тысяч деревьев высадили в Мурманске за время существования акции «Зелёный рекорд». Эта осень не стала исключением - жители областного центра приняли участие в проекте по озеленению территорий муниципалитета.