День за днём с «Арктик-ТВ»18.04.18 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Комментарии
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-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 402 человека
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Последние комментарии
Зимин Антон Юрьевич
18.04.18 01:14
Росляково Школьная 4, нет возможности вынести мусор до контенира!!! Причина! НЕТ ТРОТУАРА, ТРОПЫ!!!!!! Просим вас рассмотреть заявление и принять меры. Спасибо за понимание.
Комментарий к новости:Работа управляющих компаний на контроле у главы администрации Мурманска Андрея Сысоев
Человек.
16.04.18 22:51
Какие у нас заботливые депутаты! Аж сердце радуется. А заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска занимается и правильностью установки мусорного контейнера, как Президент РФ... Такие
Комментарий к новости:Дорожники и солнце соревнуются, кто быстрее уберёт снег с улиц Мурманска!
Александр Васильевич Коржаков
16.04.18 22:44
Нет, не молодежь должна искать себя в бизнесе, а УЧИТЕЛЯ!
Комментарий к новости:Молодёжь ищет себя в бизнесе
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