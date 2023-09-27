День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.23 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
На театральном бульваре областного центра отгремел фестиваль, организованный современными авторами.
Сразу несколькими событиями из сферы культуры отметилось начало этой недели.
Речь об акции «Литературный диктант», главной площадкой которого в нашем регионе стала научная библиотека.
Произведения классиков нередко переплетаются с театральным искусством. Так, областной драматический театр дал старт 85-му юбилейному сезону. А Третьяковская галерея привезла в Мурманск «Пленников красоты» - выставку картин русского академического и салонного искусства XIX и XX веков.
На театральном бульваре областного центра отгремел фестиваль, организованный современными авторами.
Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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