СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

На театральном бульваре областного центра отгремел фестиваль, организованный современными авторами.

Сразу несколькими событиями из сферы культуры отметилось начало этой недели.

Речь об акции «Литературный диктант», главной площадкой которого в нашем регионе стала научная библиотека.

Произведения классиков нередко переплетаются с театральным искусством. Так, областной драматический театр дал старт 85-му юбилейному сезону. А Третьяковская галерея привезла в Мурманск «Пленников красоты» - выставку картин русского академического и салонного искусства XIX и XX веков.

На театральном бульваре областного центра отгремел фестиваль, организованный современными авторами.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».