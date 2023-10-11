СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Начало октября – праздничное время для Мурманска, который в этом году отметил 107-ю годовщину со дня основания. Большой праздник организовали в центре города, на площади Пять Углов. Особое внимание мурманчан и гостей города привлекали новенькие троллейбусы, которые стали подарком для жителей и гостей областного центра.

А вечером зрителей ждали выступления коллектива Михаила Турецкого «СОПРАНО» и группы «Кинохроника», которая исполняла песни Виктора Цоя.

Завершился праздничный вечер – файершоу.

Параллельно с Днём города свой праздник отметил и коллектив Мурманского областного театра кукол. Учреждению исполнилось 90 лет.

За чередой тождественных событий, впрочем, не стоит забывать о том, что на Север приходит зима - время готовить свой автомобиль к суровым условиям – то есть менять шины.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».