День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.10.23 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Начало октября – праздничное время для Мурманска, который в этом году отметил 107-ю годовщину со дня основания. Большой праздник организовали в центре города, на площади Пять Углов. Особое внимание мурманчан и гостей города привлекали новенькие троллейбусы, которые стали подарком для жителей и гостей областного центра.
А вечером зрителей ждали выступления коллектива Михаила Турецкого «СОПРАНО» и группы «Кинохроника», которая исполняла песни Виктора Цоя.
Завершился праздничный вечер – файершоу.
Параллельно с Днём города свой праздник отметил и коллектив Мурманского областного театра кукол. Учреждению исполнилось 90 лет.
За чередой тождественных событий, впрочем, не стоит забывать о том, что на Север приходит зима - время готовить свой автомобиль к суровым условиям – то есть менять шины.
Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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