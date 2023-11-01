СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Пришла пора осенних каникул, но это не значит, что время для школьников пройдёт без пользы. Например, ребята из профильного класса 276-й Гаджиевской школы во всю знакомятся с будущей профессией врача, для этого они приехал в Мурманск.

А вот дошколята испытывают на знания ПДД местных водителей. Юные северяне придумали несуществующие знаки, но вот вспомнят ли автолюбители какие есть в правилах, а каких нет…

В Центре «Лапландия» стартовал фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики».

Провели в Мурманске и День бабашек и дедушек. Праздник получил хорошие отклики.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты телекомпании «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».