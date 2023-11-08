СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске прошли многочисленные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. В этом году к этому празднику приурочили и акцию «Ночь искусств», которая, в том числе и в первый раз была организована в музее Северного флота.

А вот региональные коммунисты отметили праздник, который был государственным во времена СССР. Напомним, 7 ноября по новому стилю – День Великой Октябрьской социалистической революции.

Советское наследие в Заполярье огромно, среди него и мурманская «Кировка». Дворец культуры отметил 91-ю годовщину со дня образования. Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».