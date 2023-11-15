СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманском кооперативном техникуме студентам второго курса по специальности «Правоохранительная деятельность» вручили шевроны. Символическое событие стало первым в истории недавно открытого в стенах колледжа учебного направления.

Поздравить можно и маленьких футболистов из клуба «Спартак юниор Мурманск», которые вернулись с соревнований с золотой медалью.

На сцене «Кировки» состоялся полуфинал региональной лиги КВН, в областном центре дали старт XV юбилейному фестивалю «Северный характер».

Любителей искусства поразили и артисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».