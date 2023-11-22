СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Избирательной системе в России исполнилось 30 лет! В честь круглой даты в Мурманске состоялась образовательная акция.

А на улице Успенского областного центра продолжается строительство многоквартирного жилого дома. Строители уже возводят стены.

Строят, правда, пока планы и Мурманские краеведы. Они собрались в областном архиве, чтобы обсудить ряд важных вопросов в сфере взаимодействия.

На этой неделе так же дали старт конкурсу «Студент года» и научному форуму Северо-Запада России «Шаг в Будущее».

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».