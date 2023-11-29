СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Арктический оркестр в прошедшие выходные дни выступил в Мурманске. Музыканты исполнили произведения Сергея Рахманинова.

А студенты написали военно-патриотический диктант, площадкой для которого выступила Мурманская областная научная библиотека. А Центр современного искусства в «Научке» стал главной площадкой фестиваля «Книголед».

В Мурманске состоялся финал «Формулы «Авторадио». Участники гонки боролись за главный приз - полтонны топлива.

А ещё в областном центре мастера изготовили пряничный макет Пяти Углов.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».