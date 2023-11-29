День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.11.23 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Арктический оркестр в прошедшие выходные дни выступил в Мурманске. Музыканты исполнили произведения Сергея Рахманинова.
А студенты написали военно-патриотический диктант, площадкой для которого выступила Мурманская областная научная библиотека. А Центр современного искусства в «Научке» стал главной площадкой фестиваля «Книголед».
В Мурманске состоялся финал «Формулы «Авторадио». Участники гонки боролись за главный приз - полтонны топлива.
А ещё в областном центре мастера изготовили пряничный макет Пяти Углов.
Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
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