СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Они весёлые и находчивые, они умные и амбициозные, а ещё искренние и бескорыстные. Они побеждают сегодня и строят планы на будущее. Все это о мурманской молодёжи. Не верите? Смотрите программу «Мурманск. Городские хроники».

Еще совсем юные, но зато с отличным чувством юмора. Правда, судить об этом – дело жюри. В Детской театральной школе под звонкий смех, музыку и аплодисменты состоялся полуфинал школьной лиги КВН.

Получить звание самой смешной команды Мурманска не так просто, зритель и жюри избалованы шутками и КВНщикам приходиться проявлять особую находчивость не только при сочинении текстов для миниатюр, но и при создании внешнего образа игроков.

По словам Дмитрия Григорьева, участника команды «Борщ», образы заучек всегда вызывают восторг у публики. «Образ маменького сыночка, усиление команды «Борща» будем рвать и метать и стараться попасть в финал, - настроен на успех Дмитрий Григорьев, член команды «Борщ».

Ведущим игры вновь стал трижды финалист Высшей лиги Международного союза КВН Денис Шалабанов. Он и Николай Паршин помогает школьникам подготовиться к играм и делится с ними секретами успеха.

- У всех команд, которые играют уже достаточно долго, есть свой сложившийся стиль, свои поклонники и любимчики, - говорит Николай Паршин, редактор Мурманской школьной лиги КВН.

В таком совместном тандеме, где начинающие команды и опытные юмористы постоянно взаимодействуют друг с другом, и родился праздник юмора.

- Когда мы говорим о школьной лиге, то можно говорить, что это первая лига для города Мурманска, - считает Леонид Мостовой, директор МАУ МП «Дом молодёжи». - Мы надеемся, что через какое-то время часть очаровательных ребят и девчонок составят конкуренцию взрослым и именитым мурманским КВНщикам.

Участникам «Борща» удалось попасть в четвёртку финалистов Школьной лиги вместе с командами «Сверхразум», «Для Вас» и со «Сборной современной молодёжи». Впереди ребятам предстоит подготовка к главной игре, по результатам которой определиться лидер дивизиона.

Весёлым и находчивым еще предстоит побороться за звание лучшего. А вот юные умники и умницы уже имеют в своем арсенале нешуточные победы.