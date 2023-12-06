СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

На борту атомного ледокола «Ленин» ребятам из мурманских школ рассказали о том, как попасть на Северный полюс. Это непросто, но возможно.

А ещё у мурманчан появилась возможность встать на лёд. На Центральном стадионе открыли каток. Заниматься здесь будет конькобежцы, но и массовые катания тоже организуют.

На соседнем стадионе «Строитель» тоже есть каток, на котором жарко от состязательного накала. ХК «Мурман» здесь провёл серию домашних матчей.

В городе кипит не только спортивная, но и творческая жизнь. Недавно точку поставили в конкурсе «Звезда Арктики».

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».