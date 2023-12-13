СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Пора подводить итоги декады инвалидов, стартовавшей в начале декабря, одним из ярких событий которой стал кинопоказ и обсуждение ленты о людях с ограненными возможностями.

А ещё в начале месяца зажигают огни на главной городской ёлке. Жители города активно готовятся к Новом году и подбирают фейерверки.

Но пиротехника не оставит так много впечатлений как поездка, например, в Териберку. Впрочем, если возможности поехать к берегу Баренцева моря нет, на поморский посёлок можно посмотреть, придя на выставку Михаила Рогова в молодёжное пространство «Контейнер-холл».

Искусству, правда, сценическому была посвящена и встреча детей из «Академии телевидения» с актёром театра Северного флота Александром Титовским.

Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».