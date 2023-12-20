СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

23 новых автобуса вышли на маршруты в Мурманске. Символический старт в депо города им дал глава региона.

А ещё в конце декабря отмечает 15-летие Росреестр. Эта служба занимается многими вопросами, связанными с землей и недвижимостью.

Чтобы заниматься картографией нужно хорошее образование. Такой уровень знаний по многим профилям даёт Высшая школа экономики. Представители этого учебного заведения встретились с мурманскими школьниками, надо отметить, что ребятам за престижными профессиями не обязательно ехать в Москву.

Заполярные студенты могут выступать в региональное лиги КВН, финал которой отгремел в ДК имени С.М. Кирова. Победители, между прочим, поедут на выступление в Сочи.

Но не только в уроне шуток соревнуются в областном центре. Здесь так же состоялись соревнования среди охранных предприятий.

Подробно обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в программе «Мурманск. Градские хроники».