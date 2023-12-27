СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Спорткомплекс «Снежинка» открыл единственный в Мурманске каток на природном водоёме.

А в Центре дополнительного образования «Лапландия» провели завершающий этап конкурса научных и инженерных проектов «КвантоАрктика». В испытании участвовали талантливые дети, такие, кстати учатся и в 6-й музыкальной школе города. В этом учреждении стартовали сьёмки документального фильма, его готовят к юбилею школы.

Работа будет отличным подарком, как и внимание, которое уделили волонтёры из дома молодёжи пожилым людям - участникам клуба «Дети военного Мурмана».

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».