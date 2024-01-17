СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В России заработала новая интернет-энциклопедия «Рувики». Она создана по аналогии другого всемирного справочника и, возможно, со временем станет настолько же популярной. Однако, мы вам хотим рассказать о местном творении – Кольской энциклопедии. Это издание перешло из книжного формата во Всемирную паутину и теперь становится всё более популярной.

За знаниями можно пойти и в областной краеведческий музей, где открыли выставку «В лучах блокадного кинопроектора». А в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» свои работы представил Анатолий Сергиенко. Заслуженный художник в этот раз покажет зрителям «Диджитал-арт».

Была богата неделя и на спортивные события. Например, прошли соревнования «Папа, мама, я – шахматная семья». И домашний матч ХК «Мурман» против «Ак Барс-Динамо».

А ещё 16 января свой профессиональный праздник отметили ледовары.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».