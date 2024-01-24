День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.24 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
35-й судоремонтный завод - предприятие с 85-летней историей. Здесь вторую жизнь обретают военные корабли, суда, буксиры, катера и подлодки. Но в каких условиях все это происходит? Лично увидеть цеха и доки, познакомиться с персоналом знаменитого предприятия решил губернатор Мурманской области.
После этого глава региона отправился на встречу с жителями Ленинского округа. А вопросов у людей к главе региона накопилось немало.
На неделе, к слову, коммунисты почтили память вождя пролетариата. Владимира Ленина не стало ровно сто лет назад.
К рабочему классу можно отнести и Илью Сусленкова - молодой человек занимается столярным делом и постепенно выводит хобби на новый уровень.
Необычные поделки, но уже из кожи животных, рогов или кости представлены на выставке «Сокровища контрабандистов» в областном краеведческом музее.
Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники»
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Последние комментарии
Давид Осипович
20.01.24 22:06
Оценивать развитие региона надо было в промёрзшем здании бывшего пельменного цеха МРК, что на просторах безлюдной территории бывшего ММРП...
Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
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