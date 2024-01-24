СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

35-й судоремонтный завод - предприятие с 85-летней историей. Здесь вторую жизнь обретают военные корабли, суда, буксиры, катера и подлодки. Но в каких условиях все это происходит? Лично увидеть цеха и доки, познакомиться с персоналом знаменитого предприятия решил губернатор Мурманской области.

После этого глава региона отправился на встречу с жителями Ленинского округа. А вопросов у людей к главе региона накопилось немало.

На неделе, к слову, коммунисты почтили память вождя пролетариата. Владимира Ленина не стало ровно сто лет назад.

К рабочему классу можно отнести и Илью Сусленкова - молодой человек занимается столярным делом и постепенно выводит хобби на новый уровень.

Необычные поделки, но уже из кожи животных, рогов или кости представлены на выставке «Сокровища контрабандистов» в областном краеведческом музее.

Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники»