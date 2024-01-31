СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

На лекции в областной научной библиотеке обнародовали ряд интересных фактов о работе сотрудников госбезопасности в 1944 году в Мурманске. Оказывается, что часть работы контрразведчиков того времени касалась репатриантов, подавляющее большинство из которых были обычными людьми. Но только ли шпионов искали специалисты НКВД СССР?

В библиотеке на улице Шабалина так же плотно занимаются историей Заполярья, вот только подают её через комиксы. Познакомиться с таким форматом здесь скоро смогут и люди с ограничениями по зрению. Возможно, в изданиях найдёт отражение городской праздник «Здравствуй, Солнце!», который отмечают в последнее воскресенье января.

А днём раньше на территории Долины Уюта Мурманска состоялся первый чемпионат Военно-морского флота по регби на снегу. Игра наполнена силовыми приёмами, примерно таким, но постановочным приёмам коллектив областного драматичного театра учил каскадёр Айдар Закиров.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».