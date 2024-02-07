СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске готовятся к запуску пятой образовательной конференции «Звезда Севера», площадкой для которой станет ДК имени С.М. Кирова. Событие ориентированно на женщин, несущих службу и жён военных.

Впрочем, и в областной больнице рады девушкам. Здесь работает программа наставничества, которая призвана помочь адаптироваться приезжим молодым специалистам.

Кадры, но уже для атомной отрасли, стараются воспитать и на «Атомфлоте». Предприятие, например, занимается профориентацией школьников.

Возможно, в свободное от работы время кто-то из ребят, например, как Валентин Колинько, будет заниматься фотографией. Валентин - волонтёр-Кандалакшского заповедника, он делает уникальные снимки обитателей природной территории.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».