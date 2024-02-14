СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

35 лет прошло с мента вывода войск из Афганистана. В Мурманске многие ветераны конфликта сейчас занимаются помощью участникам спецоперации и патриотическим воспитанием молодёжи.

Примерно эти же цели преследует проект заполярных журналистов «Книги на русском», презентация фильма о котором состоялась в одном из кинотеатров города.

Так же в областном центре стартовал профессиональный конкурс «Педагогические надежды» и форум «Молодых учёных».

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».